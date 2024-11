PSG : «Une claque», ils hallucinent après la décision de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour défier le Bayern Munich, Luis Enrique a opéré des choix forts en laissant Gianluigi Donnarumma sur le banc. Déjà titularisé face au RC Lens vendredi dernier, Matvey Safonov gardera les cages parisiennes ce mardi soir. Une nouvelle qui a laissé sans voix les consultants de Canal +, notamment Samir Nasri et David Ginola.

Ce mardi soir, Luis Enrique a acté la fin de l’hégémonie de Gianluigi Donnarumma dans les cages. Arrivé cet été, Matvey Safonov va disputer la deuxième rencontre de Ligue des champions de sa carrière face au Bayern Munich. Mais contrairement à sa première apparition, le portier russe ne profite pas d’une blessure de Donnarumma. Cette titularisation illustre la volonté du coach parisien de bousculer la hiérarchie au poste de gardien de but. Mais cette décision a laissé dubitative les consultants présents sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal +.

Nasri n'est pas convaincu

« Il m’apporte pas plus de garanties que ça Safonov. Si on le change pour le jeu au pied, je trouve son jeu au pied aussi médiocre que celui de Donnarumma. Après, sur sa ligne, Donnarumma je l’ai toujours trouvé bon et décisif. A voir les explications de Luis Enrique. Si c’est simplement pour le jeu au pied, je mets le troisième gardien qui est largement au-dessus des deux autres » a déclaré Samir Nasri.

« Pour moi, c’est une claque pour Donnarumma »

Ancien joueur du PSG, David Ginola est du même avis. « Ça ressemble à une sanction. Quand on joue contre le Bayern Munich et qu’on est Donnarumma et qu’on a en face de soi Neuer, on a envie d’être face aux meilleurs. Quand on est face à un gardien de ce rang-là, quand on est Donnarumma, on se dit : « L’entraîneur me met sur le banc, il fait jouer Safonov ». Pour moi, c’est une claque pour Donnarumma » a-t-il confié. Coup de génie ou décision incompréhensible ? Le résultat livrera la réponse.