Basket - NBA : Ce message fort sur la comparaison entre LeBron James et Zion Williamson

Publié le 22 octobre 2020 à 18h35 par T.M.

Nommé aux commandes chez les Pelicans, Stan Van Gundy s’est confié sur sa nouvelle star, Zion Williamson, mettant notamment les choses au point sur les comparaisons avec LeBron James.

Phénomène du basket universitaire quand il était à Duke, Zion Williamson était très attendu en NBA. Drafté en premier par les Pelicans en 2019, celui qu’on annonce comme le futur LeBron James avait donc énormément de pression en débarquant à La Nouvelle-Orléans. Toutefois, pour sa première saison au plus haut niveau, le joueur de 20 ans a toutefois été trahi par son physique, qui est pourtant l’une de ses principales qualités. Souvent absent, Zion Williamson va donc devoir revenir au top la saison prochaine, avec désormais Stan Van Gundy comme entraîneur. Ce dernier n’a d’ailleurs pas tardé à se prononcer sur son joueur.

Zion Williamson vraiment le futur LeBron James ?