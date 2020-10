Basket

Basket - NBA : Les raisons du départ de Kevin Durant des Warriors dévoilées !

Publié le 18 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

En 2019, Kevin Durant prenait la décision de quitter les Golden State Warriors. Un choix qui n’a pas surpris l’entraineur de la franchise Steve Kerr.

Après huit ans passés au Thunder d’Oklahoma, Kevin Durant prenait la décision de signer un contrat avec les Golden State Warriors. Avec la franchise basée à San Francisco et aux côtés de Stephen Curry ou Klay Thompson, le joueur a remporté deux titres de champion NBA (2017 et 2018). Mais sa fin de parcours chez les Warriors a été marquée par une grave blessure au tendon d’Achille. Peu de temps après ce gros pépin physique, Kevin Durant a décidé de décliner son option avec Golden State et de rejoindre les Nets de Brooklyn.

« On sentait tous que Kevin allait probablement se chercher un nouveau challenge »