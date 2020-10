Basket

Basket - NBA : Les confidences de Klay Thompson sur son grand retour !

Publié le 30 octobre 2020 à 18h35 par T.M.

Blessé en juin 2019, Klay Thompson a dû prendre son mal en patience avant de retrouver les parquets. De retour à l’entraînement il y a quelques semaines, le joueur des Warriors a fait le point.

A l’instar de Kevin Durant, Klay Thompson s’était lui aussi blessé lors des Finales NBA contre Toronto en 2019. Un coup dur pour les Warriors qui ont dû se passer d’un de leurs meilleurs joueurs. En effet, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, l’arrière de 30 ans a manqué l’intégralité de la saison qui vient de se terminer. Loin des parquets, le joueur de Golden State s’est donc soigné pendant de longs mois afin de revenir à son meilleur niveau pour le prochain exercice. Et avant de retrouver la NBA, Thompson a repris goût aux entraînements en prenant part au récent mini-camp organisé par les Warriors.

« Je me suis senti un peu rouillé »