Basket - NBA : Les Lakers de LeBron James affichent leurs grandes ambitions !

Publié le 24 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur de leur premier titre depuis 2010, les Lakers voient en grand pour les prochaines années. Avec l'objectif de conserver le titre et de renforcer son effectif.

LeBron James a réussi son pari. L'ailier de 35 ans a quitté les Cleveland Cavaliers en 2018 pour rejoindre les Los Angeles Lakers. En deux ans, le King a remporté le titre en NBA malgré un accroc la saison dernière avec la non-qualification pour les play-offs. Pour les finales, LeBron James a porté son équipe contre le Miami Heat. Le joueur des Lakers a été élu MVP. Le Bron James est ainsi devenu le premier basketteur a remporté cette distinction dans trois franchises différentes.

« On espère jouer le titre en construisant autour de LeBron »