Basket - NBA : L'énorme révélation de Anthony Davis sur l'avenir de LeBron James !

Publié le 25 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

Vainqueur de sa quatrième bague de champion NBA cette saison LeBron James a fait une grande révélation sur son avenir à Anthony Davis peu après le sacre face à Miami, comme l'a révélée ce dernier.

Emmené par l'infranchissable duo LeBron James - Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont maitrisé leur saison de bout en bout pour venir décrocher leur 17e titre de champion NBA, égalant ainsi le record de Boston. Malgré des play-offs de haut niveau, venant à bout de Milwaukee et de Boston, Miami n'a rien pu faire face à la puissance des Lakers, et Jimmy Butler est apparu bien impuissant... Ainsi, deux ans après son arrivée, LeBron James a ainsi accompli sa mission, et serait désormais prêt à envisager sa retraite, laissant ainsi les clés de l'équipe à Anthony Davis...

« Si je prenais ma retraite aujourd’hui, ça m’irait »