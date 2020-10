Basket

Basket - NBA : Les vérités de ce coéquipier de LeBron James...

Publié le 24 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Tout juste auréolé du titre NBA, les Los Angeles Lakers pensent déjà à la saison prochaine. L'arrière Danny Green s'interroge sur l'effectif des nouveaux champions.

10 ans après, les Lakers ont renoué avec le succès. La franchise angelena a remporté son 17e titre en NBA, le premier depuis 2010. L’œuvre d'un duo. LeBron James et Anthony Davis ont porté les Lakers tout au long de la saison. Arrivé en 2018, le King n'avait pas réussi à mener son équipe aux play-offs l'an dernier. L'ailier de 35 a remédié à cet accroc de fort belle manière en remportant le titre dès sa deuxième saison. Et les objectifs ne faibliront pas. Rob Pelinka, directeur général des Lakers, ambitionne de conserver cette couronne.

« Quand tu as le noyau LeBron et Davis, tu n'as pas besoin de beaucoup »