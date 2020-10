Basket

Basket - NBA : Les Lakers scellent l'avenir LeBron James !

Publié le 24 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Arrivé aux Lakers en 2018, LeBron James a mené la franchise californienne au titre dès sa deuxième saison. Et pour le directeur général, l'avenir de l'équipe tournera encore autour du King.

LeBron James a remporté sa quatrième bague. Recruté par les Los Angeles Lakers il y a deux ans, le King s'est manqué la saison dernière. La franchise étant éliminée avant même les play-offs. Mais le quadruple MVP de la saison régulière a rapidement relevé la tête. Dès sa deuxième saison, LeBron James a mené les Lakers en play-offs puis jusqu'au titre. Le premier depuis 2010 pour l'équipe new-yorkaise. Rob Pelinka, directeur général de la franchise, compte encore sur LeBron James pour les prochaines saisons.

« On va continuer à construire autour de LeBron James »