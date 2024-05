Départ de Mbappé : Luis Enrique réclame déjà une signature au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique sera encore aux commandes du PSG la saison prochaine. Le technicien aurait, d'ores et déjà, évoqué ses attentes. Le coach espagnol espère accueillir du sang frais, mais aussi prolonger le contrat de certains cadres comme Gianluigi Donnarumma. Les discussions ont déjà débuté en coulisses et se déroulent plutôt bien.

Le PSG se prépare à l'après-Kylian Mbappé. A en croire la presse italienne, Luis Enrique voudrait s'appuyer sur plusieurs cadres comme Ousmane Dembélé, Marquinhos, mais aussi Gianluigi Donnarumma, qui, malgré les critiques, conserve la confiance de son coach.

«Inespéré», il écœure le PSG et jubile ! https://t.co/U5sgcnzP1v pic.twitter.com/edyI8pQLEk — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Luis Enrique compte sur Donnarumma

Selon les informations de TMW, Donnarumma devrait être, de nouveau, le gardien numéro un du PSG la saison prochaine, et ce malgré quelques lacunes dans le jeu au pied et la présence dans le groupe du prometteur Arnau Tenas. Et il pourrait l'être pendant encore plusieurs années puisque le club parisien a ouvert des discussions avec l'ancien gardien du Milan AC pour une prolongation.

Un accord serait en bonne voie