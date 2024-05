PSG : Luis Enrique prépare un départ depuis des mois !

Thomas Bourseau

Le PSG a mis la main sur Milan Skriniar l’été dernier après des mois de discussions infructueuses avec l’Inter. Cependant, Luis Enrique qui a débarqué au même moment au Paris Saint-Germain n’apprécierait pas son profil et l’aurait communiqué à ses dirigeants très tôt cette saison selon Le Parisien.

Milan Skriniar a enfin déposé ses valises du côté du PSG l’été dernier en tant qu’agent libre et ce, après de longs mois de spéculations et de discussions entre les différentes parties et l’Inter son ancien club.

Luis Enrique se serait plaint du profil de Skriniar au début de saison !

Cependant, le défenseur central slovaque de 29 ans n’a pas vraiment apporté satisfaction à Luis Enrique. L’entraîneur du PSG qui a hérité du groupe professionnel du champion de France le 5 juillet 2023, ne serait pas emballé par le profil de Milan Skriniar. Le Parisien confie ce vendredi soir que le fait que le défenseur soit lent et pas à l’aise dans les premières relances joueraient en sa défaveur puisque la relance est une qualité importante aux yeux d’Enrique. Très tôt cette saison, le staff de Luis Enrique aurait confié à ses dirigeants ne pas être satisfait par Milan Skriniar.

Des échanges cet été pour un départ de Skriniar ?