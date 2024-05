Mercato : Avant Mbappé, le Real Madrid va boucler un autre transfert ?

La rédaction

Depuis plusieurs années maintenant, le Real Madrid est entré dans un nouveau cycle. Le club de Florentino Pérez mise sur de jeunes joueurs, qu’il mêle à des éléments de grande expérience. Forcément, dans cette disposition, certains tauliers doivent céder leur place à la jeunesse. Si Toni Kroos et Luka Modric pourraient quitter la capitale espagnole à l’issue de la saison, c’est également le cas de Nacho. Alors qu’un départ vers la MLS semble se dessiner, l’Inter Milan souhaiterait s’attacher ses services.

Bien que le Real Madrid ait remporté la Liga et soit qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, les supporters merengues pourraient bien avoir le cœur brisé cet été. Si Carlo Ancelotti devrait accueillir Kylian Mbappé dans son effectif, plusieurs éléments iconiques de la Casa Blanca pourrait à l’inverse plier bagages à la fin de la saison. Parmi les candidats au départ : Luka Modric, Toni Kroos et Nacho. Annoncé en MLS depuis plusieurs jours, le dernier cité pourrait finalement faire une dernière pige en Europe, qui plus est dans un club de premier plan.

L’Inter Milan intéressé par Nacho ?

En fin de contrat en juin, Nacho n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Artisan majeur de la belle campagne des Madrilènes en Ligue des Champions cette saison, le joueur de 34 ans a toujours la cote. D’après la Gazetta dello Sport , l’Inter Milan serait sur les traces de celui qui aura passé l’entièreté de sa carrière au Santiago Bernabéu. Si le média italien n’ajoute guère de détails quant à de potentielles négociations, il explique que l’international espagnol (24 sélections, 1 but) suit avec intérêt la Serie A.

Un salaire qui pourrait poser problème

Après avoir tout remporté avec le Real Madrid, Nacho sera-t-il intéressé par le fait de rejoindre une autre grosse écurie européenne ? Seul lui le sait. Alors que son potentiel départ en MLS semblait être plus compliqué que prévu en raison de son salaire, qui s’élève à 8,4M€, et qu’il ne voudrait pas diminuer, reste à savoir si l’Inter Milan sera prêt à lui accorder pareille faveur.