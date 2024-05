Mercato : Il annonce du lourd pour son avenir au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Marco Asensio a quitté le Real Madrid pour migrer vers le PSG. Sur le point d'achever sa toute première saison à Paris, le milieu offensif de 28 ans a fait passer un message fort sur son avenir. En effet, Marco Asensio veut marquer l'histoire du PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio a fait ses valises l'été dernier. Désireux de se lancer un tout nouveau défi, l'international espagnol a rejoint le PSG librement et gratuitement. Lors d'un entretien publié sur le site officiel et le compte X du club de la capitale, Marco Asensio a expliqué son choix de snober le Real Madrid pour migrer vers Paris.

«Je veux réaliser des choses qui n'ont jamais été faites ici»

« Ma mentalité, c'est toujours d'aller de l'avant, de continuer à grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Donc quand le PSG s'est présenté, c'était le défi idéal pour moi. Une autre ville, un grand club qui progresse, avec de nouvelles infrastructures... Je voulais faire partie de cette aventure, de cette équipe, de ce club pour continuer à grandir et pour gagner autant de titres possible. C'est un club très bien organisé, un très grand club, le plus grand de France et l'un des plus grands d'Europe. Mais c'est aussi une grande responsabilité d'être ici. Nous devons être à la hauteur » , a confié Marco Asensio, avant d'annoncer du lourd pour son avenir au PSG.

«Je veux écrire l'histoire ici»