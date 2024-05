PSG : Mbappé fait une folie avant son transfert

Amadou Diawara

Ce jeudi, le PSG a organisé un gala de charité. Présent lors de cet événement, Kylian Mbappé a réalisé le record des enchères de la soirée. En effet, le numéro 7 parisien s'est offert une toile à l'effigie du roi Pelé en soumettant une offre de près de 520 000€.

Didier Deschamps était présent sur le plateau du journal du 20 heures de TF1 ce jeudi. Comme le veut la tradition, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé sa liste des 25 joueurs convoqués pour l'Euro sur la chaine française. Et le PSG peut se vanter d'avoir vu cinq joueurs de son effectif être choisis : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery.

Nouveau record pour Mbappé avec le PSG

En plus de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, un autre événement était important pour le PSG ce jeudi soir : son gala de charité. En effet, PARIS FOR GOOD - la fondation du club de la capitale - a organisé une vente aux enchères avec la maison Artcurial , récoltant environ 2,7M€ au total. Et Kylian Mbappé a même cassé sa tirelire pour la bonne cause, avant son départ du PSG le 30 juin.

Mbappé a lâché 520 000€ a une vente au enchères