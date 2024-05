PSG : La «surprise» de Deschamps ne passe pas...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour disputer l'Euro avec l'équipe de France. Parmi eux, Bradley Barcola fera ses grands débuts en Bleus. Une surprise qui ne convainc pas totalement Daniel Riolo qui pense que l'ailier du PSG est encore un peu tendre.

C'est désormais officiel, Bradley Barcola fait bien partie de la liste des 25 joueurs retenus pour disputer l'Euro avec l'équipe de France. Il sera d'ailleurs le seul joueur à découvrir les Bleus. L'ailier du PSG est récompensé de sa très bonne première saison à Paris, mais Daniel Riolo n'est pas convaincu par le choix de Didier Deschamps.

Barcola est bien là. Zaïre-Emery aussi.https://t.co/J9MJQlarq6 https://t.co/2dYFfkWcJO — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 16, 2024

«On a eu des listes où t’avais des mecs plus affirmés»

« Barcola c’est aussi une surprise. Jeune, première saison au haut niveau, une poignée de matchs réellement réussis, des promesses mais pas plus. Déjà à l’Euro, c’est une surprise. On a eu des listes où t’avais des mecs plus affirmés. Ne serait-ce que Moussa Diaby… », lâche le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

Riolo également surpris pour Zaïre-Emery