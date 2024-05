Mercato - PSG : Le Real Madrid a fixé une date pour Mbappé

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Après avoir annoncé son départ du PSG, le capitaine de l'équipe de France devrait voir son transfert être officialisé par le club merengue après la finale de la Ligue des Champions (1er juin) et avant le départ des Bleus pour l'Allemagne (12 juin).

Alors qu'il termine sa septième saison au PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un tout nouveau défi à partir de l'exercice 2024-2025. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans va changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la prochaine destination de Kylian Mbappé est le Real Madrid.

Une officialisation après la finale de la C1

Si le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, ce n'est pas le cas du Real Madrid, qui affronte le Borussia Dortmund en finale à Wembley le 1er juin. Ainsi, à en croire RMC Sport , le club merengue ne compterait pas officialiser le transfert de Kylian Mbappé avant le coup de sifflet final de ce grand rendez-vous.

Mbappé annoncé au Real avant le 12 juin