Transferts : Le PSG trahi par un phénomène ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG devrait encore vivre un mercato agité. Le club de la capitale souhaite notamment compenser le départ de Kylian Mbappé en faisant revenir Xavi Simons, prêté au RB Leipzig cette saison. Les dirigeants parisiens seraient prêts à lui faire confiance. Mais le crack de 21 ans pourrait trahir les Rouge-et-Bleu en prenant une toute autre décision pour son avenir.

À l’instar de l’été dernier, le PSG devrait encore se montrer très actif sur le mercato au cours des prochains mois. Le club de la capitale cherche notamment à compenser le départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens auraient déjà établi leur plan de vol sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu se seraient ainsi mis en quête de renforts en attaque mais aussi au milieu de terrain.

Mercato : Mbappé annonce du lourd pour le PSG https://t.co/1brDHwELaV pic.twitter.com/z51aXEalBq — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Xavi Simons vers un nouveau prêt ?

Le PSG pourrait alors faire d’une pierre deux coups avec un certain Xavi Simons. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Enrique et Luis Campos souhaitaient le voir revenir cet été. Prêté au RB Leipzig cette saison, le milieu offensif polyvalent n’est toutefois pas encore certain de vouloir revenir chez le pensionnaire de la Ligue 1. Xavi Simons cherche avant tout à avoir du temps de jeu. De son côté, le PSG aurait fermé la porte pour son transfert définitif et souhaiterait lui faire confiance pour la saison prochaine. Mais le phénomène de 21 ans pourrait trahir la formation parisienne en prenant une toute autre décision pour son avenir.

«Le PSG préférerait le garder»