Départ de Mbappé : Un entraîneur de Ligue 1 retrouve le sourire !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a pu compter sur un serial buteur pendant sept ans. Kylian Mbappé est régulièrement parvenu à faire trembler les filets pour le PSG et notamment ceux du Stade Brestois. L’entraîneur Éric Roy ne déprime pas du tout à l’idée de voir Mbappé quitter la Ligue 1, au contraire.

Pendant sept saisons, Kylian Mbappé a martyrisé les défenses de Ligue 1 au PSG en inscrivant 175 buts. Quand bien même l’attaquant du Paris Saint-Germain a pu être par moments critiqué pour ses performances et particulièrement cette saison, Mbappé a tout de même inscrit 27 buts en Ligue 1 et a été élu meilleur joueur de la saison aux Trophées UNFP lundi dernier, pour la cinquième année consécutive.

«On se dit qu’on aura un joueur en moins capable de nous marquer des buts et de faire des différences»

La semaine dernière, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG cet été. Nommé par ses pairs comme étant le meilleur coach de la saison de Ligue 1, Éric Roy ne va pas vraiment regretter Mbappé au vu des problèmes que l’attaquant du PSG a posé à son Stade Brestois. « Je n’ai pas vécu que des bons moments. Il a souvent été un joueur qui nous a privés de bons contenus sans avoir de résultats au bout parce qu’il a marqué à la dernière minute cette saison. Il avait déjà marqué l’an passé (dans les ultimes minutes) lors du match que l’on avait perdu à Francis-Le Blé (1-2, le 11 mars 2023), donc c’est vrai que pour nous, le voir partir ce n’est pas un soulagement mais on se dit qu’on aura un joueur en moins capable de nous marquer des buts et de faire des différences ».

«Il a plané sur la Ligue 1 pendant de nombreuses années et je pense qu’il le fera maintenant sur la Liga»