Basket - NBA : Quand LeBron James est comparé à... Kobe Bryant !

Publié le 23 octobre 2020 à 15h35 par A.D.

Kobe Bryant et LeBron James ont tous les deux éclaboussé de leur classe la NBA. Très proche des deux gloires des LA Lakers, Phil Handy les a comparés.

Epoustouflant depuis de longues années, LeBron James a mené les LA Lakers vers le titre de NBA cette saison. Avant lui, le défunt Kobe Bryant faisait également le plus grand bonheur de la franchise californienne. Alors que LeBron James et Kobe Bryant sont considérés comme de véritable légendes aux Lakers, Phil Handy, qui a eu la chance de les côtoyer tous les deux, y est allé de sa comparaison.

«Il y a tant de points communs dans leur mentalité Alpha»