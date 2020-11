Basket

Basket - NBA : Quand Rudy Gobert utilise LeBron James pour évoquer ses aspirations !

Publié le 3 novembre 2020 à 9h35 par Th.B.

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo arrive à grands pas, Rudy Gobert a partagé sa volonté de remporter les JO ou le trophée Larry O’Brien en NBA, tout en mentionnant LeBron James dans son discours.

LeBron James est une référence pour tout le monde du basket. Néanmoins, Rudy Gobert ne prévoit pas spécialement de jouer avec lui. Comme il l’a fait récemment savoir, son avenir s’inscrit à Utah, franchise avec laquelle il souhaiterait remporter un titre NBA. Lors de son passage sur les antennes de beIN SPORTS , le pivot du Jazz en a profité pour évoquer ses aspirations et le modèle qu’est LeBron James en NBA.

« Tout le monde a un potentiel différent, tout le monde ne peut pas être LeBron James… »