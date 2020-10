Basket

Basket - NBA : L’énorme réponse de ce joueur des Lakers à ses détracteurs !

Publié le 30 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Ayant manqué un shoot décisif lors du Game 5 des Finales NBA, Danny Green a subi la colère des fans des Lakers, allant même jusqu’à recevoir des menaces de mort. Un sujet sur lequel est revenu l’ancien joueur des Spurs.

Tout est bien qui fini pour les Lakers. Menée par LeBron James et Anthony Davis, la franchise de Los Angeles a bien remporté le titre NBA en disposant du Heat de Miami au terme du Game 6. Toutefois, ces Finales auraient pu se terminer avant. En effet, dès le Game 5, les Californiens avaient l’occasion de mettre un terme au débat. Cependant, Danny Green, qui avait alors le ballon de la victoire entre les mains, a manqué son shoot dans les dernières secondes. Si cela n’a pas eu d’impact sur la finalité pour les Lakers, cela a toutefois rendu la vie difficile à l’ancien des Spurs. En effet, suite à cet échec, Green a notamment reçu des menaces de mort.

« Aucune excuse à présenter »