Basket - NBA : La mise au point de Rudy Gobert sur son avenir !

Publié le 2 novembre 2020 à 9h35 par T.M.

Possiblement sur le départ au Jazz, Rudy Gobert a tenu à répondre aux différentes rumeurs concernant son avenir.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, Rudy Gobert fait aujourd’hui le bonheur du Jazz d’Utah. Toutefois, pour le pivot français, cette belle histoire avec la franchise de Salt Lake City pourrait ne plus continue très longtemps. En effet, depuis quelques mois, et cela continue durant cette intersaison, le nom de Gobert revient régulièrement au moment d’évoquer un possible trade. Gobert pourrait donc quitter le Jazz et les Celtics seraient notamment intéressés par le joueur de 28 ans. Mais qu’en pense le principal intéressé ?

« Je suis très bien à Utah »