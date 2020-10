Basket

Basket - NBA : Les Clippers font le point pour l’avenir de Paul George et Kawhi Leonard

Publié le 27 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

Récemment nommé à la tête des Los Angeles Clippers, Tyronn Lue a tenu à répondre à l’incertitude qui entoure actuellement l’avenir de Paul George et de Kawhi Leonard.

Avec leur duo Kawhi Leonard-Paul George, les Clippers s’imaginaient bien soulever le titre de champion NBA. Cela ne s’est finalement pas passé comme ça. Pour la franchise de Los Angeles, le parcours s’est arrêté en playoffs face aux Nuggets. De quoi provoquer un gros tremblement de terre en interne. En effet, Doc Rivers a été débarqué et c’est Tyronn Lue qui l’a remplacé sur le banc de touche. Mais certaines tensions existeraient aussi en interne, notamment autour des stars des Clippers que sont Kawhi Leonard et Paul George. De quoi faire dire à certains qu’ils pourraient déjà quitter la Cité des Anges.

« Là sur le long terme »