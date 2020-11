Basket

Basket - NBA : Un départ de James Harden ? La réponse des Rockets !

Publié le 3 novembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Battus en demi-finale de conférence, les Houston Rockets visent toujours le titre pour la saison prochaine. Et malgré les intérêts pour James Harden, l'arrière devrait rester.

Meilleur marqueur de NBA lors des trois dernières saisons, James Harden est toujours aussi impressionnant. L'arrière de 31 ans est arrivé à Houston en 2012, avec l'objectif non-dissimulé de s'offrir un titre NBA. Cette saison, les Rockets ont toutefois été sortis en demi-finale de conférence par les futurs champions : les Los Angeles Lakers. Un résultat tout de même convaincant après des changements à l'intersaison. Russell Westbrook a notamment rejoint les Houston Rockets.

« On a prévu de jouer le titre, il n'y aucune raison d'exploser notre roster »