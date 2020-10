Basket

Basket - NBA : Ce message fort sur une arrivée de Chris Paul aux Lakers !

Publié le 28 octobre 2020 à 11h35 par T.M.

Souhaitant réaliser le back-to-back en 2021, les Lakers se renforceront pour espérer conserver leur titre. Et alors que certains évoquent une arrivée de Chris Paul, Dwyane Wade est déjà sous le charme d’une future association avec LeBron James.

Portés par LeBron James et Anthony Davis, les Lakers ont donc remporté le titre de champion NBA. Désormais, le plus dur commence pour la franchise de Los Angeles puisqu’il va falloir se battre pour conserver ce bien. Alors que la concurrence devrait être encore plus rude tant à l’Ouest qu’à l’Est, les Californiens devraient bien évidemment chercher à se renforcer dans les prochains mois afin de mettre toutes les chances de leur côté pour à nouveau être sacrés champions. Pour cela, il a notamment été question d’une arrivée de Chris Paul aux Lakers. Actuel meneur du Thunder, CP3 pourrait donc venir épauler LeBron James.

« Ça va devenir de la domination »