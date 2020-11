Basket

Basket - NBA : La sortie poignante de Steve Nash sur le décès de Kobe Bryant

Publié le 1 novembre 2020 à 20h35 par A.D.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant est décédé à la suite d'un accident d'hélicoptère. Alors qu'il a souvent croisé la route du Black Mamba, Steve Nash a raconté sa détresse lorsqu'il a appris son décès.

L'année 2020 a très mal débuté pour la planète basket. Le 26 janvier, la NBA a perdu l'une de ses légendes : Kobe Bryant. À la suite d'un accident d'hélicoptère, l'ancienne gloire des LA Lakers a trouvé la mort. Un drame qui n'a pas manqué de toucher Steve Nash. Lors d'un entretien accordé au New York Post , l'ex-meneur des Suns et des Mavericks a raconté comment il avait vécu le décès de Kobe Bryant.

«J'étais froid, comme paralysé par la nouvelle»