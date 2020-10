Basket

Basket - NBA : Quand Kanye West se compare à... Michael Jordan !

Publié le 26 octobre 2020 à 12h35 par A.D.

Totalement satisfait de son travail en tant que business man, le rappeur et entrepreneur Kanye West a osé se comparer à Michael Jordan.

Comme l'illustre très bien la série-documentaire The Last Dance , Michael Jordan a mené les Chicago Bulls vers les sommets dans les années 90. Considéré comme une véritable légende de la NBA, Air Jordan est une véritable icône, une référence, voire le GOAT aujourd'hui. Alors qu'il prend de plus en plus de poids en tant qu'entrepreneur, le rappeur Kanye West a estimé qu'il était le Michael Jordan de son domaine.

«Je suis le nouveau Michael Jordan des produits»