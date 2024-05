Départ de Gasset : Le vestiaire de l’OM a déjà tranché ?

La rédaction

En l'espace seulement de quelques semaines, Jean-Louis Gasset a été adopté par le vestiaire. Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont tenu à lui rendre hommage, alors que son aventure devrait prendre fin en juin prochain, à l'issue de son contrat. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Paulo Fonseca (LOSC) pourrait prendre sa succession.

L'OM prépare déjà l'après-Jean-Louis Gasset. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria a plusieurs idées en tête pour remplacer le technicien de 70 ans, en fin de contrat en juin. L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, figure parmi les favoris. Franck Haise ou Habib Beye sont aussi cités. Une chose est sûre, le prochain entraîneur de l'OM prendra la succession d'un coach, très apprécié de son vestiaire.

« Le coach est entré dans la tête de tout le monde »

Ces derniers jours, Gasset a reçu l'hommage de ses joueurs, notamment celui de Faris Moumbagna. « Je crois que le coach est entré dans la tête de tout le monde à son arrivé, quand on voit la détermination qu'il a amené chez tout le monde et la confiance qu'il apporte. J'ai une bonne relation avec lui et le reste c'est à nous de le faire et de suivre à la lettre ses consignes » avait confié la recrue hivernale en conférence de presse.

Clauss lui rend hommage