Mercato : Le PSG prêt à lâcher un crack encore meilleur que Mbappé ?

Thibault Morlain

Avec 43 buts marqués cette saison avec le PSG, Kylian Mbappé n'a jamais été prolifique de toute sa carrière. Forcément, voir partir un tel joueur cet été sera une énorme perte pour le club de la capitale. Et elle pourrait ne pas être la seule... En effet, dans ses équipes de jeunes, le PSG compte un attaquant encore plus efficace que Mbappé. Mais voilà que pour lui aussi, l'avenir pourrait s'écrire loin de Paris...

Rien n'est encore officiel, mais à compter de la saison prochaine, le PSG devra évoluer sans Kylian Mbappé. Et cela ne sera pas simple tant l'international français représente une part importante des statistiques parisiennes cette saison. En effet, actuellement, toutes compétitions confondues, Mbappé totalise 43 buts et 10 passes décisives. Des statistiques impressionnantes, mais voilà que cela ne semble rien à côté de la saison réalisée par... Roméo Garnier. A 15 ans, il est l'un des prometteurs espoirs du PSG qui évoluent actuellement chez les équipes de jeunes du club de la capitale. Il est d'ailleurs en train de réaliser une saison XXL puisqu'il a déjà inscrit 82 buts avec les U15 du PSG. Un total qui devrait encore monter jusqu'à la fin de la saison.



Transferts - PSG : Marquinhos passe un message avant le mercato ! https://t.co/SSZvir4o9S pic.twitter.com/AHbFb37Ede — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Le PSG laisse partir un crack ?

Roméo Garnier affole donc les statistiques avec les jeunes du PSG et voilà qu'un bel avenir pourrait l'attendre à la pointe de l'attaque du club de la capitale. Ou pas... En effet, ce lundi, TeamFootball a jeté un énorme froid sur l'avenir du jeune parisien. Il a été révélé que le PSG ne serait pas plus chaud que cela de conserver Roméo Garnier, ne lui ayant fait aucune offre. De quoi laisser la porte ouverture à un futur départ ? Si ce n'est pas ce que souhaite l'attaquant du PSG, les offres qui arriveront pourraient bel et bien être étudiées.

Du beau monde intéressé

Et il risque d'y avoir du monde qui va solliciter Roméo Garnier dans les mois à venir. En effet, les performances du joueur du PSG ne passeraient pas inaperçues auprès des clubs européens, notamment du côté de l'Allemagne. Le Borussia Dortmund, qui a déjà piqué quelques cracks au PSG, serait attentif à la situation de Roméo Garnier et cela ne serait pas tout. Augsbourg et Salzbourg seraient également sur les traces du Parisien. Affaire à suivre...