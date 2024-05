PSG : 180M€ pour Mbappé, Riolo boucle le transfert !

Thibault Morlain

Ces dernières années, pour le PSG, il n'a jamais été question de se séparer de Kylian Mbappé. Des offres XXL sont arrivées pour la star française, mais le club de la capitale a toujours fermé la porte à double tour. Pour les Qataris, un transfert de Mbappé n'a donc jamais été envisagé, mais voilà qu'avec Daniel Riolo comme président du PSG, l'histoire aurait été différente.

Kylian Mbappé vit actuellement ses derniers moments au PSG et arrivant au terme de son contrat, l'international français ne rapportera aucune indemnité de transferts au club de la capitale. Paris aurait pourtant pu toucher le jackpot ces dernières années avec Mbappé. En effet, intéressé de longue date, le Real Madrid avait notamment été jusqu'à proposer 200M€ pour lui. Des offres à chaque fois refusées par les propriétaires qataris du PSG.



« Jamais je ne vais retenir de force »

Si Daniel Riolo était le président du PSG, cela se serait passé différemment en ce qui concerne Kylian Mbappé. S'imaginant bien à la tête du club de la capitale, l'actuel journaliste RMC a expliqué pour DiversGens : « Mbappé serait vraiment parti avec moi ? Bien sûr. A partir du moment où il y a eu l’offre de 180M€ et qu’il vient dans mon bureau, qu’il y a une offre, tu t’en vas. Ça doit être ça la réflexion. Jamais je ne vais retenir de force. Le management à l’affecte des Qataris, c’est une catastrophe, ça a donné Mbappé ».

« Président du PSG ? Je pense que je pourrais faire ça pas trop mal »