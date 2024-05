Mercato - PSG : Cette star annonce du lourd sans Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre et devrait prendre la direction du Real Madrid. Un moindre mal pour Robert Lewandowski, et le buteur polonais estime que le projet parisien restera très ambitieux même sans l'attaquant de l'équipe de France.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans a signifié à ses dirigeants en février dernier qu'il ne prolongerait pas son contrat, et il s'en ira donc libre. Un accord aurait même déjà été trouvé avec le Real Madrid, et Mbappé laissera donc un grand vide derrière lui au PSG. Mais Robert Lewandowski relativise sur ce départ...

« Même si Kylian s’en va... »

Interrogé par Le Parisien , le buteur polonais juge l'évolution du projet du PSG et le trouve ambitieux, même sans Kylian Mbappé la saison prochaine : « J’aime bien comment évoluent les joueurs du milieu de terrain, comme Vitinha. Ils ont deux-trois jeunes joueurs offensif qui se sont beaucoup améliorés. Leur idée de transferts a un peu changé et je pense que le PSG a le futur devant lui, même si Kylian s’en va », estime Lewandowski.

Un PSG toujours ambitieux ?