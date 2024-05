Mercato - PSG : Mbappé a discuté pour un transfert «spécial» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG lors du mercato estival 2022, Robert Lewandowski a d'ailleurs échangé avec Kylian Mbappé à ce sujet. Le buteur polonais du FC Barcelone se livre à ce sujet et confirme des discussions avec l'attaquant français pour une collaboration qu'il aurait trouvé «spéciale». Explications.

Juste après avoir prolongé son contrat de deux ans avec le PSG, en mai 2022, Kylian Mbappé avait tenté un gros coup sur le marché des transferts. En effet, selon les révélations du Parisien , le capitaine de l'équipe de France avait tenté de convaincre Robert Lewandowski de le rejoindre au PSG à cette époque. En vain, pour le buteur polonais avait opté pour un transfert au FC Barcelone, et il évoque justement ses échanges avec Mbappé.

Lewandowski s'enflamme pour Mbappé

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Lewandowski livre d'abord son point de sur vue Mbappé : « Si tu compares Kylian à d’autres joueurs, on se rend compte qu’il parle un langage différent. Il montre maintenant aux jeunes joueurs qu’il n’y a pas que le foot qui est important. Il est aussi un exemple en termes de personnalité, qui montre que ce qui compte, ce n’est pas seulement le terrain, mais aussi ce que l’on a dans la tête. C’est un mec très intelligent qui a un état d’esprit très clair sur la façon dont il veut faire les choses et comment il veut les faire. Il reste les pieds sur terre, alors qu’il a déjà accompli beaucoup de choses à son âge. Le chemin qu’il suit est clair. Il est intelligent comme joueur mais également comme personne. J’ai senti ça dès que je l’ai vu pour la première fois, il y a quelques années. Cela m’a impressionné. C’est un nouveau modèle pour le football français », indique le joueur du Barça.

« Jouer avec lui, ça sera quelque chose de spécial »