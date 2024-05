Mbappé - PSG : Une annonce spéciale se prépare !

Hugo Chirossel

Sept ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé vit ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, l’attaquant âgé de 25 ans a décidé de s’en aller en juin prochain et devrait, sauf retournement de situation, prendre la direction du Real Madrid, qui préparerait quelque chose de spécial.

Kylian Mbappé a encore des objectifs à remplir. Avant de prendre la direction du Real Madrid à partir de la saison prochaine, l’attaquant âgé de 25 ans est concentré sur sa fin de saison avec le PSG et surtout la demi-finale retour de Ligue des champions mardi face au Borussia Dortmund.

« On est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier »

« On est confiants et on est sûrs qu’on va remonter ce score et qu’on va se qualifier pour la finale », a déclaré Kylian Mbappé. Si le PSG parvient à atteindre de la finale de la Ligue des champions, il pourrait être opposé au Real Madrid, qui a ramené un match de son déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mardi dernier (2-2).

« Le Real Madrid prépare une annonce spéciale pour la signature de Kylian Mbappé »