Mercato : L'OM bien aidé pour un énorme flop

Axel Cornic

Plus gros transfert de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha n’a pas convaincu et cet hiver, Pablo Longoria a décidé de le prêter au Genoa avec une option d’achat fixée à 25M€. sauf que l’attaquant portugais pourrait bien redevenir un problème dans seulement quelques semaines… à moins que la situation change radicalement !

Dès l’officialisation de son prêt, tout le monde s’est interrogé sur l’avenir de Vitinha. Car l’attaquant a une option d’achat fixée à 25M€, ce qui est beaucoup pour un modeste club comme le Genoa, actuel 12e de Serie A. Et forcément ses prestations n’ont pas vraiment fait bouger les choses, puisque le joueur de propriété de l’OM n’a marqué qu’un seul but en Italie.

Guendouzi - Tudor : Nouveau malaise après l’OM ? https://t.co/FjSjjkBA7u pic.twitter.com/9JDC8oF8u5 — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Gilardino reste à Genoa

La presse transalpine a toutefois laissé entendre qu’Alberto Gilardino apprécierait le Portugais, sur qui il semble compter. « Vitinha s'est taillé une petite place lors du dernier match » a expliqué le coach du Genoa tout récemment, en conférence de presse. « Lui aussi retrouve sa meilleure forme et notre volonté est de lui donner une certaine continuité dans son temps de jeu » ; et ça tombe bien, puisque plusieurs médias dont Sky Sport annoncent ce lundi une prolongation de Gilardino jusqu’en 2026, ce qui pourrait bien avoir un impact sur l’avenir du joueur prêté par l’OM.

Strootman pourrait tout débloquer