Mercato : Le PSG lâche une réponse cash pour son numéro 9

Arrivé l’été dernier en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos s’est fait peu à peu une place au sein du Paris Saint-Germain, avec notamment 14 buts en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues, puisque l’attaquant portugais fait parler de lui à quelques semaines du mercato.

Il y aura du changement au PSG cet été, surtout avec l’éventuel départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat. Plusieurs grands noms sont liés au club de la capitale et c’est surtout le cas au poste de buteur avec Victor Osimhen, dont nous vous avions déjà parlé sur le10sport.com pour l’été dernier.

Milan tente Ramos

Mais au PSG, on semble bien vouloir jouer la carte de la stabilité et miser sur Gonçalo Ramos, qui a été acheté à Benfica à 80M€ après son prêt du dernier mercato estival. Ainsi, 20minTV nous apprend que les dirigeants parisiens auraient reçu une offre de prêt de l’AC Milan pour l’attaquant portugais et la réponse a été assez claire, puisqu’un départ semble être totalement hors de question.

C’est non pour le PSG !