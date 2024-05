NBA : «Jamais vu auparavant», Wembanyama choque les Spurs

Hugo Chirossel

S’ils l’ont drafté l’année dernière en numéro un, cela fait un moment que les Spurs observent Victor Wembanyama. R.C. Buford l’a vu en action pour la première fois en 2019, lorsque le Français n’était âgé que de 15 ans. L’actuel directeur général de la franchise texane avait déjà été impressionné par Wemby, ce qui est toujours le cas maintenant qu’il est en NBA.

« Le 4 mai 2019 ». R.C. Buford se rappelle très bien de la première fois qu’il a eu l’occasion de voir jouer Victor Wembanyama. Ce dernier était alors âgé de 15 ans et pour l’actuel directeur général des Spurs, qui a occupé sept postes différents au sein de la franchise, ce souvenir est encore frais dans sa mémoire : « Il avait 15 ans. Il n'y avait personne d'autre dans le gymnase. C'était quelque part en France, mais pas à Paris . »

« Je n'avais jamais rien vu de tel »

« Le niveau de compétence était ridicule. Non, pas ridicule. Je veux dire qu'il avait 15 ans. Mais il jouait un jeu différent de celui d'un joueur de 15 ans typique. Il tirait déjà dans le périmètre. Il prenait déjà la balle sur la vitre et la faisait remonter dans le terrain. Je n'avais jamais rien vu de tel », a confié R.C. Buford, dans des propos relayés par The Athletic . Déjà impressionné lorsque Victor Wembanyama n’était âgé que de 15 ans, il est encore plus maintenant qu’il évolue en NBA.

« Je voyais quelque chose de Wemby que je n'avais jamais vu auparavant »