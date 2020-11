Basket

Basket - NBA : Michael Jordan, LeBron James... Ce coup de gueule sur le GOAT !

Publié le 8 novembre 2020 à 15h35 par A.D.

Invité à se prononcer sur la rivalité entre Michael Jordan et LeBron James et le débat sur GOAT, Danny Green a expliqué que la question sur le GOTE (le meilleur de chaque ère) était plus pertinente.

Grâce à The Last Dance , les amateurs de NBA ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael James. Par la même occasion, la série documentaire a totalement relancé le débat sur le GOAT. Alors que les noms de Michael Jordan et de LeBron James reviennent le plus souvent, Danny Green a expliqué qu'il ne voulait pas choisir entre deux légendes d'une époque différente. Comme il l'a clairement fait savoir à Clutch Points , le numéro 14 des LA Lakers préfère statuer sur le GOTE (Greatest of their Era) et définir qui est le meilleur joueur de chaque ère.

«Quand j'ai vu Mike, j'étais jeune, je l'idolâtrais»