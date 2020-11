Basket

Basket - NBA : LeBron James compte bien fêter le titre avec Joe Biden

Publié le 8 novembre 2020 à 12h35 par A.D.

Lors du mandat de Donald Trump, les champions NBA n'allaient plus à la Maison Blanche pour célébrer leur titre. Alors que Joe Biden va devenir le nouveau président des Etats-Unis, LeBron James a annoncé sur les réseaux sociaux que la tradition allait revoir le jour.

La nomination de Donald Trump a mis fin à une célèbre tradition aux Etats-Unis. Chaque année, le tenant du titre de la NBA avait pour coutume de se rendre à la Maison Blanche pour y fêter son titre avec le président en place. Lors des quatre années de mandat de Donald Trump, les derniers champions de la NBA n'ont pas participé à ces festivités. Mais avec l'arrivée de Joe Biden, qui a remporté les élections, la donne va totalement changer. Interpellé par Draymond Green sur Twitter , LeBron James a officialisé le retour de cette tradition. Et la star des Lakers est bien décidée à marquer le coup lors de cette célébration.

«On va retourner à la Maison Blanche mon gars !»

« Yo LeBron (James), vous pouvez maintenant tous aller à la Maison Blanche célébrer votre titre, mon gars », a ainsi posté Draymond Green. Et cela n’a pas manqué de faire réagir la star des Lakers. « Yo, on va y retourner mon gars ! Et j'emmène ma tequila et mon vin ! », a posté LeBron James sur les réseaux sociaux.