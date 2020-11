Basket

Basket - NBA : Entre Miami et Golden State, Antetokounmpo a tranché !

Publié le 4 novembre 2020 à 15h35 par Th.B.

Giannis Antetokounmpo est déjà au coeur des rumeurs concernant son avenir. Néanmoins, la star des Milwaukee Bucks aurait choisi de snober les Golden State Warriors afin de s’engager avec le Miami Heat.

Huit saisons et puis s’en va ? À la fin de la saison régulière qui devrait reprendre ses droits au mois de décembre, Giannis Antetokoumnpo sera libre de tout contrat après huit années passées dans le Wisconsin à Milwaukee. Alors qu’il sera âgé de 26 ans, quelle décision prendra-t-il pour la suite de sa riche carrière en NBA ? Deux prétendants se détachent actuellement, à savoir Golden State et Miami. The Greek Freak a été incité par Allen Iverson et Chris Bosh de s’engager en faveur des deux franchises. Néanmoins, alors que les Warriors prépareraient une offre, le Heat devrait rafler la mise.

Giannis Antetokounmpo voudrait le Miami Heat