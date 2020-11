Basket

Basket - NBA : Ce joueur des Lakers évoque sa relation avec LeBron James !

Publié le 8 novembre 2020 à 10h35 par T.M.

Surprise des Lakers, Alex Caruso s’est fait une place aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. D’ailleurs, l’arrière de 26 ans en a dit plus sur sa relation avec le King.

Comme attendu en début de saison, les Lakers ont bien été portés par le duo LeBron James-Anthony James. Les deux joueurs ont été décisifs dans la quête du titre de champion NBA, mais ils n’ont toutefois pas été les seuls. A Los Angeles, un joueur en particulier a étonné et impressionné : Alex Caruso. A 26 ans, l’arrière des Lakers n’était clairement pas attendu et pourtant il a su se montrer décisif dans des moments importants, rendant ainsi bien la confiance accordée par Frank Vogel. Grâce à son talent, Caruso s’est ainsi fait une place de choix dans le roster des Californiens, obtenant notamment la confiance de LeBron James.

« LeBron a simplement réalisé que j’allais faire mon boulot »