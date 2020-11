Basket

Basket - NBA : Cette grande annonce sur les ambitions des Lakers !

Publié le 4 novembre 2020 à 17h35 par Th.B.

Tout juste titré champion NBA pour la deuxième fois consécutive, Danny Green estime que les Los Angeles Lakers auraient toutes les cartes en main pour être de nouveau sacrés champions cette saison à une certaine condition.

Dans la bulle d’Orlando, les Los Angeles Lakers ont remporté le 17ème titre de champion NBA de l’histoire de la franchise. Ayant surclassé tous leurs adversaires en Play-Offs, les Angelinos sont naturellement les candidats à leur propre succession. C’est du moins l’avis de Danny Green. Le joueur des Lakers a cependant nuancé ses propos en soulignant la condition qui permettra à la franchise californienne de faire un back-to-back.

« Mais si nous en ramenons la majorité avec le noyau que nous avons maintenant… »