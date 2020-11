Basket

Basket - NBA : Chris Paul aurait 85% de chances de rejoindre LeBron James !

Publié le 9 novembre 2020 à 17h35 par A.D.

Alors que les Lakers voudraient se renforcer pour tenter de décrocher un deuxième titre de rang, une arrivée de Chris Paul serait dans les tuyaux. Selon Kendrick Perkins, ancien du Thunder et des Celtics, CP3 aurait « 85% » de chances de retrouver LeBron James à Los Angeles.

Champions en NBA cette saison, les LA Lakers vont tenter de défendre leur titre à la reprise. Pour mettre toutes les chances de son côté, la franchise californienne va faire tout son possible pour se renforcer à l'inter-saison. Dans cette optique, les Lakers pourraient attirer Chris Paul vers le Staples Center. Et à en croire Kendrick Perkins, CP3 serait quasiment assuré de rejoindre son grand ami LeBron James à Los Angeles.

«Je suis sûr à 85% que Chris Paul sera un Laker l’année prochaine»