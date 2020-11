Basket

Basket : Cette grosse révélation sur le départ de Russell Westbrook !

Publié le 13 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Les Houston Rockets viennent d’apprendre le souhait de Russell Westbrook de quitter la franchise. Un désir qui serait motivé par la présence d’un autre homme dans l’équipe : James Harden.

L’annonce du départ de Russell Westbrook a été vécu comme un séisme du côté de Houston. Après seulement un an dans la franchise Texane, l’Américain a décidé de rejoindre une autre équipe avant la reprise de la NBA, prévue le 22 décembre. Plusieurs franchises seraient déjà sur les rangs, notamment les Los Angeles Clippers et les New York Knicks. Russell Westbrook formait pourtant un duo de feu avec l’ancien MVP, James Harden, à Houston. Mais ce binôme aurait fait des étincelles à en croire plusieurs sources américaines.

Westbrook et Harden ne voudraient plus jouer ensemble !