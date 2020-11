Basket

Basket : Gobert revient sur l’exploit des Bleus face à la Team USA au Mondial !

Publié le 7 novembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Rudy Gobert a évoqué ses souvenirs sur l’exploit de son équipe de France à la coupe du monde 2019, qui avait sorti les Etats-Unis en quart de finale, avant de terminer avec la médaille de bronze.

Il y a des exploits dans le sport qui forgent un groupe, nul doute que ce match là est de cette trempe. Lors de la Coupe du Monde 2019, l’Équipe de France avait fait sensation en éliminant les États-Unis en quart de finale de la compétition. Les premiers à le faire depuis 13 ans, et surtout, la première victoire française face à la Team USA. Une prouesse retentissante, qui n’avait toutefois pas permis aux hommes de Vincent Collet de soulever le trophée, éliminés dès le tour suivant par l’Argentine. Au final, les Bleus sont revenus de Chine avec la médaille de bronze, et des promesses pour la suite, si l’on en croît les paroles de Rudy Gobert. Le pivot de l’Utah Jazz est revenu sur cet exploit, sur le plateau du Canal Sport Club .

« Un match qu’on n’oubliera jamais »