Basket - NBA : Coup de tonnerre pour l’avenir de Russell Westbrook !

Publié le 12 novembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Après un an à Houston, certaines rumeurs ont récemment annoncé que Russel Westbrook pourrait déjà quitter les Rockets. Une information qui se vérifie puisque le joueur lui-même en aurait fait la demande.

Alors que les Houston Rockets ont été sortis par les Los Angeles Lakers en demi-finale de conférence lors des derniers playoffs, le nouveau coach, Stephen Silas, souhaiterait garder James Harden et Russell Westbrook avec lui pour continuer à jouer le titre. Seulement, si l’avenir du premier semble encore s’écrire à Houston, le second aurait déjà des envies d’ailleurs. Les Los Angeles Clippers et les New York Knicks auraient déjà fortement affirmé leur souhait de voir débarquer Russell Westbrook et ils ne pourraient pas attendre longtemps avant de le voir exaucé.

Westbrook aurait déclaré vouloir partir !