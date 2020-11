Basket

Basket - NBA : Après Westbrook, James Harden prêt à quitter les Rockets ?

Publié le 15 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors que Russell Westbrook vient d’annoncer son souhait de quitter les Houston Rockets, James Harden pourrait bientôt l’imiter.

Rien ne va plus chez les Rockets. Si Russell Westbrook avait surpris tout le monde en annonçant son désir de départ avant la reprise de la saison le 22 décembre prochain, l’autre star de Houston, James Harden, avait d’abord affiché son souhait de rester dans le Texas, puisqu’avec le départ de Westbrook, Harden se serait senti libéré pour reprendre seul le leadership dans l’équipe. Selon The Athletic , Russ West et The Beard auraient même déclaré ne plus avoir envie de jouer ensemble, information démentie par Westbrook sur Instagram . Pourtant, alors que les Rockets pensaient tout de même pouvoir conserver James Harden, son nom est maintenant cité ailleurs.

