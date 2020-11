Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 14 novembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Double MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo pourrait quitter les Milwaukee Bucks à la fin de la saison et devenir agent libre. À l’heure actuelle, le Greak Freak ne sait toujours pas quoi faire.

Partir ou rester, telle est la question ? Tous les observateurs de la NBA sont, bien sûr, dans l’attente d’une réponse. À 25 ans, Giannis Antetokounmpo est, en effet, l’attraction de la NBA ces deux dernières années. L’avenir de l’ailier fort des Milwaukee Bucks est toujours incertain. Si les dernières rumeurs penchaient vers une prolongation, les Los Angeles Lakers et le Heat de Miami seraient déjà prêts à accueillir The Greak Freak . Seulement, Milwaukee a été éliminé lors des demi-finales de conférence par Miami la saison dernière et Giannis aurait maintenant faim de victoires.

« Si les dirigeants prennent les bonnes décisions, je serai ici, sinon, nous verrons »