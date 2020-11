Basket

Basket - NBA : Ce que LeBron James a de plus que Michael Jordan…

Publié le 11 novembre 2020 à 16h35 par Th.B.

Légende des Detroit Pistons, Dave Bing a pris part à l’interminable débat du GOAT en tenant un témoignage assez partagé entre Michael Jordan et LeBron James.

Cela n’est pas nouveau et remonte aux débuts de LeBron James en NBA, à savoir en 2003. Considéré comme l’héritier de Michael Jordan, King James a toujours avancé avec l’exemple dressé et les titres que MJ a remporté avant lui avec les Chicago Bulls. Avec ses six bagues de champion et les quatre de LeBron James, beaucoup se demandent lequel des deux joueurs est le GOAT. Pour Dave Bing, certes Michael Jordan est un marqueur hors pair et inégalé, mais la palette technique de LeBron James est plus attrayante à ses yeux.

« LeBron joue tout le terrain, couvre tout le jeu »