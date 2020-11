Basket

Basket - NBA : Ce vibrant hommage rendu à LeBron James !

Publié le 10 novembre 2020 à 23h35 par A.D.

Etincelant cette saison, LeBron James a mené les Los Angeles Lakers vers le titre de champion NBA. Totalement sous le charme de King James, Charles Barkley a expliqué qu'il n'était comparable à aucun autre joueur de l'histoire.

Malgré ses 35 ans, LeBron James assoit toujours sa domination en NBA. Auteur d'une saison exceptionnelle, King James a été le grand artisan du sacre des LA Lakers. Interrogé sur LeBron James, Charles Barkley a tenu à lui rendre hommage et a fait clairement savoir qu'il était le joueur le plus atypique de l'histoire.

«LeBron est l’unique joueur de l’histoire qui ne peut être comparé à personne»