Basket - NBA : Cette grosse annonce sur l'avenir de Chris Paul !

Chris Paul n’aura passé qu’un an à Oklahoma City. Le meneur All-Star devrait le Phoenix Suns dans un trade impliquant six autres joueurs d'après Adrian Wojnarowski, journaliste à ESPN.

Les mouvements d’inter-saison en NBA s’annoncent nombreux. Alors que Russell Westbrook et James Harden ont tous les deux annoncé vouloir quitter leur franchise de Houston, Giannis Antetokounmpo, lui, continue de faire planer le doute sur son avenir chez les Milwaukee Bucks. Il y en a un qui serait en tout cas fixé sur son futur. Après une seule saison chez le Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul évoluera chez les Phoenix Suns l’année prochaine. Le meneur américain avait été éliminé au premier tour des playoffs avec OKC et rejoint donc la franchise de l’Arizona qui a terminé 10e de la conférence ouest l’an passé.

Selon des informations d'Adrian Wojnarowski, journaliste à ESPN, OKC a choisi de céder Chris Paul et Abdel Nader aux Suns. En échange, le Thunder recevrait les renforts de Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque et d’un premier tour de la draft 2022. Chris Paul sera donc associé à Devin Booker pour tenter de faire accrocher les playoffs à une franchise des Suns qui ne les a plus disputé depuis 10 ans. À 35 ans, CP3 court aussi toujours après son premier titre NBA.

