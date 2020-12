Basket

Basket - NBA : L’émouvante réaction de Rudy Gobert après sa prolongation !

Publié le 21 décembre 2020 à 19h35 par La rédaction

Après avoir refusé une première proposition, Rudy Gobert a finalement accepté de prolonger l’aventure avec l’Utah Jazz en échange d'un gros contrat. Le Français

Il demandait autant que Giannis Antetokounmpo, il aura finalement un peu moins. Pourtant, avec une extension de contrat de 205 millions de dollars sur 5 ans, Rudy Gobert devient le sportif français le mieux payé devant Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le pivot de 28 ans a choisi de prolonger avec le Jazz d’Utah et sera toujours le chef de file de la franchise, en compagnie de Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic. Après l’annonce de sa prolongation, Rudy Gobert a tenu à rendre hommage à l’équipe qui l’a accueilli en NBA.

« Je suis là sur la durée, et je suis là pour gagner un titre »